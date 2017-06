Prämiere beim KSB erfolgreich

Brilon-Totallokal: Erstmals B-Übungsleiter für Rehabilitationssport ausgebildet

brilon-totallokal: 105 Lerneinheiten in sieben Wochenenden verpackt – das ist der Umfang für die Ausbildung zur Übungsleiter-B-Lizenz Rehabilitation Fachrichtung Orthopädie.

Der KreisSportBund Hochsauerlandkreis hat mit dieser Ausbildung völliges Neuland betreten. Er war die erste Maßnahme in dieser Richtung im HSK.

„Aufgrund des Wandels in der Bevölkerungsstruktur wird der Rehabilitationssport in Zukunft einen immer größeren Raum einnehmen.“, so Jens Morgenstern vom KSB. „Wir werden immer älter und somit müssen wir dem natürlichen Verlust an Gesundheit auch auf diesem Wege Rechnung tragen. Es ertwickelt sich mit dem Reha-Sport ein weiteres, lohnendes Betätigungsfeld für die Sportvereine im HSK. Ein großes Dankeschön geht auch an die Lehrgangsleitungen Manuela Bathen und Claudia Hendricks.“



Die Wochenenden vor Ort und auch die Ausarbeitungen dazwischen zu Hause waren zwar sehr intensiv, haben aber trotzdem großen Spaß gemacht, so die Rückmeldung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Ausbildung für die Arbeit im Sport mit erkrankten Meschen erfordert eine wesentlich höhere Qualitiät, als z.B. die Ausbildung zur Übungsleiter-C-Lizenz. Die neuen Übungsleiter werden in den nächsten Wochen ihre ersten Reha-Sport-Gruppen in ihren Vereinen leiten.

Im nächsten Jahr wird es eine Ausbildung zum Thema Rehabilitation Neurologie geben. Schlagworte sind hierbei Demenz, Schlaganfall oder Querschnittslähmung.

Weitere Informationen gibt es beim KSB HSK unter www.hochsauerlandsport.de sowie bei Jens Morgenstern unter 02904-9763521 oder j.morgenstern@hochsauerlandsport.de

Quelle: Jens Morgenstern, KreisSportBund Hochsauerlandkreis

