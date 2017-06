TC Bigge-Olsberg: Erfolgreiches Heimspiel-Wochenende

Brilon-Totallokal: Tennis Clubs Bigge-Olsberg hatte drei Heimspielen auf der eigenen Anlage für sich gewonnen

brilon-totallokal: Hinter dem TC BIgge-Olsberg liegt ein erfolgreiches Wochenende: Bei herrlichstem Tennis-Wetter konnten die Mannschaften des Tennis Clubs Bigge-Olsberg gleich bei drei Heimspielen auf der eigenen Anlage als Sieger vom Platz gehen. Den Beginn machten am Samstag die Herren 30 und die Herren 55- Mannschaften des TC Bigge-Olsberg. Die Herren 30 konnten dabei einen überraschenden, aber verdienten 5:4 Heimsieg gegen Alme erreichen. Die Herren 55 siegten vergleichsweise klar mit 7:2 nach sechs absolvierten Einzeln und drei Doppeln.

Am Sonntag traf dann die Herrenmannschaft auf den TC Lössel-Roden aus Iserlohn. Nach den sechs Einzeln lag BIgge-Olsberg bereits mit 4:2 in Führung. Den entscheidenden 5. Punkt holten dann Christian Vormann und Ismael Erol im zweiten Doppel. Da im Anschluss auch die beiden anderen Doppel knapp an Bigge-Olsberg gingen, stand am Ende ein 7:2 für die Olsberger zu Buche.

BU.: Die Herren-Mannschaft des TC Bigge-Olsberg nach dem Spiel gegen Lössel-Roden. Hintere Reihe von links: Björn Stappert, Christian Bürger, Ismael Erol. Vorne: Claus Finger, Markus Vollmer, Thorsten Stappert und Christian Vormann.

