Vier Jungmusikerinnen bei Lehrgang erfolgreich

brilon-totallokal: Hoppecke. Theresa Brechtken wird zukünftig das Schlagzeugregister verstärken, Cecilia Bunse musiziert an der Querflöte und Angelina Rhodgess sowie Marie Schlömer ergänzen das Klarinettenregister. Martin Bormki, als 1. Vorsitzender der Original Hochsauerländer, und Michael Schörmann, als musikalischer Leiter, überreichten nach der erfolgreich absolvierten D1-Prüfung beim Volksmusikerbund die entsprechenden Urkunden und gratulierten den glücklichen Absolventinnen im Namen des Vereins zu ihrer Leistung.

Nach Wochen der intensiven Vorbereitung mit ihren Ausbildern, hatten die Lehrgangsteilnehmerinnen an mehreren Wochenenden musiktheoretische und instrumentalpraktische Unterrichtseinheiten besucht, um sich schließlich den Prüfungen in beiden Bereichen zu unterziehen. Nun startet für die Musikerinnen ihre aktive Zeit in den Reihen des Musikvereins Hoppecke.

Quelle: Michaela Voss, Musikverein Hoppecke

