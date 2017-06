Randalierender 21-Jähriger nach Hausfriedensbruch festgenommen

Brilon-Totallokal: Polizeieinsatz in den alten Rösenbecker Steinbruch im Steinborn

brilon-totallokal: Brilon (ots) – Am Sonntag gegen 17 Uhr wurde die Polizei in den alten Rösenbecker Steinbruch im Steinborn gerufen. Hier hielt sich verbotenerweise eine Gruppe von mehreren Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf. Ein 21-jähirger weigerte sich den Steinbruch zu verlassen und griff die Beamten an. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kann der Aufenthalt im Steinbruch lebensgefährlich sein.

Ein Betreten ist daher streng verboten. Die Warnschilder und Absperrungen wurden jedoch durch die Gruppe ignoriert. Am Wasser trafen die Beamten auf acht Personen. Nach Feststellung der Personalien wurde diesen ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem kamen die jungen Männer auch nach. Lediglich ein alkoholisierter 21-Jähriger blieb auf seinem Stuhl sitzen und schimpfte über die polizeilichen Maßnahmen.

Auch nach mehrfacher Aufforderung wollte er den Steinbruch nicht verlassen. Nachdem die Beamten drohten den Mann in Gewahrsam zu nehmen, stieß er mit einem Klappsessel in Richtung eines Beamten. Dieser konnte dem Schlag ausweichen. Der 21-jährige Mann aus dem Harz wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Hierbei wehrte er sich und beleidigte die Beamten. Er wurde in das Gewahrsam der Polizeiwache Brilon gebracht. Nach erfolgter Ausnüchterung wurde der uneinsichtige Mann an seine extra angereisten Eltern übergeben. Gegen ihn sowie die gesamte Gruppe wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Quelle: Polizei HSK

