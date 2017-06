Internationaler Yogatag am 21. Juni 2017

Brilon-Totallokal: VHS macht mit…

brilon-totallokal: In dieser Woche findet der „Weltyogatag“ zum zweiten Mal statt und die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg ist mit der Yogalehrerin Riina Koskinen dabei. Am Mittwoch, 21. Juni wird um 18:00 Uhr öffentlich Yoga im Kurpark in Brilon praktiziert. Jeder Yogi oder Yogini ist herzlich eingeladen, mitzumachen. Eine eigene Yogamatte oder ein großes Handtuch sollte mitgebracht werden. Das öffentliche Yogatraining der VHS (90 Minuten) findet nur bei trockenem Wetter statt. Der Treffpunkt ist neben dem Panorama Café (Haus am Kurpark). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Michael Klaucke, VHS Brilon Marsberg Olsberg

