Musiksommer in Assinghausen

brilon-totallokal: Mit einem „Bühne frei“ feiert die Chorgemeinschaft Assinghausen / Wiemeringhausen ihr 10jähriges Bestehen. Nach alter Tradition wird am Samstag, den 24.6.2017 wieder ein Dorfsingen an der Vogelstange in Assinghausen ab 14.30 Uhr veranstaltet. Zu Beginn der Veranstaltung wird zuerst -wie bei vielen Besuchern sehr beliebt- ein vielseitiges, leckeres Tortenbuffet und Kaffee angeboten.

Anschließend wird in einem offenen Singen ein breites Spektrum von klassischen und modernen Liedern vorgetragen. Dazu haben folgende Chöre aus Nah und Fern ihr Kommen zugesagt und zwar der Gemischte Chor „Concordia“ 1878 Ostwig und sein Projektchor, der Männerchor Brabecke und als neuer Gast der MGV 1906 Oestinghausen aus dem Lipperland sowie die Chorgemeinschaft AWi Die Chorgemeinschaft tritt als gemischter Chor sowie auch als reiner Männerchor unter der Leitung von Heinz Josef Schaub auf.

Hierzu sind alle Bewohner der Orte Wiemeringhausen und Assinghausen wie auch alle Freunde der Chormusik aus Nah und Fern besonders herzlich eingeladen. Während und nach den Darbietungen der Chöre gibt es kühle Getränke und Heißes vom Grill.

Als spätere weitere Aktivität in beiden Orten sei daran erinnert, dass am 23.September 2017 alljährig wieder eine Schrottsammlung durch die Chorgemeinschaft AWi stattfinden wird. Bei Bedarf kann abzugebender sperriger Schrott jederzeit abgeholt und zwischengelagert werden. Dazu melden Sie sich einfach bei einem Chormitglied.

Die 10 Jahre junge Chorgemeinschaft gründete sich per Zusammenschluss aus dem MGV Eintracht Assinghausen 1886 und dem MGV Concordia 1877 Wiemeringhausen. Daher gibt es in diesem Jahr noch ein weiteres Jubiläum. Der MGV 1877 Wiemeringhausen wird 140 Jahre alt.

Aus diesem Anlass möchte der Chor im November diesen Jahres eine Samstagabendmesse in der St.Antoniuskirche in Wiemeringhausen mit gestalten. Danach gibt es im Anschluss noch eine kleine Feierstunde im Gasthof Schöttes.

Der Termin wird noch bekanntgegeben.

BU.: Das Foto zeigt die Chorgemeinschaft vor dem Kölner Dom nach seinem Auftritt im Kölner Dom im Jahre 2016. EinzelneTeile dieses sehr gelungenen Auftritts vor deutschen und internationalen Besuchern des Domes Auftritts sind im Internet aufrufbar.

Quelle: Heinz Kaiser

