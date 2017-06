„Ons geniet ons self in Sauerland“

Brilon-Totallokal: Das ist afrikaans und bedeutet „Wir genießen es hier im Sauerland“

brilon-totallokal: Hilde Riley (76) aus Südafrika ist zum ersten Mal im Sauerland. „I love it here“, fügt sie auf englisch hinzu. Gemeinsam mit ihrem Mann Dudley (78), der ursprünglich irische Wurzeln hat, lebt sie in einem Vorort der 4-Millionen Metropole Kapstadt. „Bei uns ist im Moment Winter. Wir haben gerade 17°. Kälter als 5° wird es nie. Aber wir haben sogar einen Berg in der Nähe, auf dem im Winter Schnee liegt,“ erzählt sie stolz.

Das Sauerland gefällt ihnen gut. „Wir haben auch schöne Hügel und Berge, aber bei uns ist es nicht so grün,“ erklärt ihr Mann Dudley. „Es wird viel Wein angebaut und wir haben ein angenehmes, mediterranes Klima. Manchmal regnet es 6 Monate am Stück überhaupt nicht!“

Die Dudleys sind schon viel gereist, und das oft gemeinsam mit ihren Freunden Henny (82) und Gerrit (88) Rense. Das Ehepaar aus den Niederlanden hat selbst mehrere Jahrzehnte in Südafrika gelebt und gearbeitet, bevor es wieder zurück nach Europa zog. Die Freundschaft zwischen ihnen ist immer geblieben. „Wir sind seit über 60 Jahren befreundet,“ verrät Henny. „Das stimmt,“ ergänzt Gerrit. „Hilde und Dudley haben schon bei unseren Kindern Babysitting gemacht. Da waren sie selbst noch gar nicht verheiratet.“

„Wir sind wie eine echte Familie, auch wenn wir nicht blutsverwandt sind,“ stellen sie gemeinsam fest.

Die Ehepaare haben sich stets so gut verstanden, dass auch eine Flugreise von 12 Stunden, die sie momentan voneinander trennt, kein Hindernis ist. „Immerhin viel schneller als die 17-tägige Schiffsreise, die ich damals auf mich nehmen musste, als ich nach Südafrika ausgewandert bin,“ scherzt Gerrit.

Abwechselnd treffen sie sich nun in Südafrika und den Niederlanden. Der 55. Hochzeitstag von Hilde und Dudley wurde gemeinsam in Südafrika gefeiert, der 60. von Henny und Gerrit in den Niederlanden. Es macht ihnen immer wieder Freude, gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen, alte Fotos anzusehen, oder auch zusammen Neues zu entdecken, so wie jetzt das Sauerland, das nicht umsonst bei so vielen Niederländern hoch im Kurs steht.

„Bisher war ich nur im Winter hier, in Winterberg,“ erzählt Gerrit. Diesmal hat er sich den Sommer ausgesucht und auf Empfehlung eines Bekannten eine Ferienwohnung in Madfeld. Vermieterin Doris Voss freut sich über die sympathischen Gäste und ihre ungewöhnlich weite Anreise. „Nach einem Professor aus Shanghai jetzt ein Ehepaar aus Südafrika, das ist schon etwas ganz Besonderes für mich!“

Foto: Gemeinsames Kaffeetrinken und gemütliches Erzählen: Vermieterin Doris Voss, die Südafrikaner Hilde und Dudley Riley, sowie die Niederländer Henny und Gerrit Rense (vlnr).

Foto: sabrinity

Quelle: Petra Kleine

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon