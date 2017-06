Brilon-Totallokal: Seidenmalerei-Workshop „Farben meiner Heimat“

brilon-totallokal: Brilon. Unter dem Thema „Farben meiner Heimat“ lädt Susanne Brombach Interessierte ein, an zwei Nachmittagen gemeinsam die schöne Technik der Seidenmalerei (wieder-) zu entdecken. „Das Angebot richtet sich an alle, die gerne mit Farben experimentieren und die ihre Stimmungen und Erinnerungen mit Blick auf die Heimat auf Seide bringen möchten“, sagt Susanne Brombach. Beim ersten Treffen werden die Farben auf die Seide gebracht. Die Kursleiterin wird dabei verschiedene Techniken und Kompositionen – vom Tupfen, über eine gefällige Anordnung bis zum Pigmentieren – vorstellen. Am zweiten Kreativnachmittag können die Kunststücke vollendet und schließlich durch Bügeln fixiert und haltbar gemacht werden. Wer hat, kann echte Seidentücher, Schals (ohne Muster und Farbe, sogenannte Rohlinge), Pinsel, Becher, Küchenrolle mitbringen. Ansonsten werden Farben, Tücher und Materialien zum Selbstkostenpreis gestellt. Das Kursangebot ist zugleich Teil der Caritas-Jahreskampagne „Zusammen sind wir Heimat“, die im Herbst mit einem gemeinsamen Heimat-Abend ausklingen wird. Kreative können dort auf Wunsch Ihre Werke ausstellen.

Ort und Zeit: Der Seidenmal-Kurs „Farben meiner Heimat“ findet jeweils montags, 3. und 10. Juli 2017, ab 15 Uhr im Raum Stadtblick im Seniorenzentrum St. Engelbert, Hohlweg 8 in Brilon, statt. Um Anmeldung wird unter Telefon (02961) 9657414 gebeten.

Quelle: Elke Nierfeld, Caritasverband Brilon

