FINISSAGE „Journey In Abstract Art“ Georg Witteler

Brilon-Totallokal: Die Ausstellungseröffnung zu „Journey In Abstract Art“ fand Anfang April statt

brilon-totallokal: Der Erfolg der Eröffnungsveranstaltung und das andauernde Interesse veranlasst den Künstler Georg Witteler zum Abschluss der Ausstellung in der Sparkasse Hochsauerland zu einer Finissage einzuladen: Donnerstag, 29. Juni 2017 um 19.00 Uhr in der Galerie der Sparkasse Hochsauerland in Brilon (Zugang über den kleinen Eingang rechts neben dem Haupteingang). Bei einem kühlen Glas Wein haben die Gäste die Möglichkeit, die Bilder nochmal in Augenschein zu nehmen und mit dem Künstler über seine Arbeit zu sprechen.

Zum Künstler:

Der 1962 in Brilon geborene Künstler Georg Witteler beging um die Jahrtausendwende einen radikalen Bruch mit seiner bis dahin sehr traditionellen Arbeitsweise. Er legte Stifte und Pinsel für immer aus der Hand, verbannte Skizzenblöcke und Leinwand. Nach einer kreativen Pause begann er mit digitaler Kamera, Scanner und Computer seine Bilder zu erstellen.

Auf Wanderungen durch die Stadt sammelt er mit seiner Kamera unter formalen Aspekten Motive, die für sich alleine kein Bild ergeben würden, aber das Rohmaterial für die spätere Arbeit liefern. Am Computer schichtet er bis zu zwölf Fotos übereinander und lässt sie in einem von ihm entwickelten Verfahren miteinander reagieren. Daraus entstehen Bilder, die ihren Ursprung völlig vergessen lassen. Ihre Wirkung scheint mit dem Abstrakten Expressionismus verwandt zu sein; die Bilder vermitteln den Eindruck, als ob Farbe mit Pinsel und Spachtel auf Maluntergrund aufgetragen worden wäre. Dennoch sind es digitale Bilder, die erst durch den Druckvorgang den virtuellen Raum verlassen.

Anmeldungen zur FINISSAGE sind erbeten per E-Mail an gw@gw-art.de oder telefonisch unter 0221-29725452. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Martina Ester, Sparkasse Hochsauerland

