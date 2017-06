Gebäude erzählen die Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner

Brilon-Totallokal: Am Markt 9

brilon-totallokal: Am 24. April 1758 vernichtete ein Großbrand fast das gesamte Obere Quartal. 14 Personen fanden den Tod. Von dem Brand betroffen war auch das hier an den Marktplatz stoßende Areal. Nach dem Bauplan des waldeckischen Baumeisters Kitz sollte diese Fläche nicht wieder bebaut werden, um dem Marktplatz eine größere Ausdehnung zu verleihen.

Als dennoch vier Häuser neu entstanden, griff der Magistrat ein und ließ sie wieder beseitigen. Erst einige Jahrzehnte später wurde das Bauverbot aufgehoben. Das hier gelegene massive Haus, heute Café am Markt, wurde 1792 von dem Kaufmann und zeitweiligen Kämmerer Caspar Krüper (1761-1839) und seiner Frau Elisabeth Lohmann erbaut. Die Hausmarke und die Initialen des Bauherrn sind in das rundbogige Sandsteinportal eingefügt. In einer Nische steht eine Figur der hl. Agatha, die als Schutzpatronin gegen Brände überall im Sauerland und somit auch in Brilon verehrt wurde.

Quelle: Museum Haus Hövener

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon