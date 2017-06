Außergewöhnliche Fahrzeugübergabe beim THW Brilon

Brilon-Totallokal: Auf der verlagerten Standortausbildung des Technischen Hilfswerks Brilon in Heimbach (Eifel), gab es eine außergewöhnliche Fahrzeugübergabe…

brilon-totallokal: Die gesamte Helferschaft des Ortsverbandes Brilon, hatte sich im Vorfeld der Verlagerten Ausbildung Gedanken gemacht, wie man den Kameraden Pierre Fritzsche die Teilnahme an dieser Übung ermöglichen könnte. Pierre Fritzsche ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Im Übungsgelände und auf dem geplanten Ausflug zum Freilichtmuseum Kommern, wäre es Ihm mit dem Rollstuhl aber nicht möglich gewesen dies zu bewältigen. Es musste etwas Mobiles her. Die Helferschaft und der Förderverein kauften kurz entschlossen einen gebrauchter Elektroscooter, der dann von der Mannschaft generalüberholt und in THW Blau neu lackiert wurde.

Am 15.06 – 18.06.17 fuhren dann 21 Helfer/innen und 4 Hunde mit dem gesamten Fuhrpark des Ortsverbandes in die Eifel nach Heimbach, zur verlagerten Standortausbildung. Nach Ankunft in der Eifel wurde dann auch das neue Pierromobil ausgeladen und im Kreise der anwesenden Helferschaft von Stephan Dohle ( Ortsbeauftragter ) an Pierre Fritzsche übergeben.

Er hatte von all den Vorbereitungen nichts gewusst, und war sichtlich gerührt, das man sich seinetwegen so Gedanken gemacht hat. Gerne nahm er dies außergewöhnliche Fahrzeug an und drehte sofort ein paar Runden vor den Kameraden. Er konnte, so die Tage dort, an fast allem teil nehmen und war nicht auf die Hilfe anderer angewiesen.

Es fand reichlich Fachausbildung an dem Wochenende statt, die sich oft bis spät in die Abendstunden hinzog. Am Samstag stand dann noch ein Ausflug zum Freilichtmuseum nach Kommern auf dem Programm.

Diese Verlagerte Ausbildung war ein voller Erfolg für alle, und sie wird nicht die Letzte sein, die in der Eifel stattgefunden hat.

Für den Ortsverband Brilon und seine Helfer ist gelebte Inklusion oder Integration ein Teil von Kamerdschaft. Wer Lust hat in diesem tollen Team, Menschen zu helfen und dabei noch mit Technik zu arbeiten ist bei uns an der Richtigen Adresse.

Unter 02961/ 50069 oder www.thw-brilon.de oder auf unserer Facebookseite THW OV Brilon könnt Ihr uns erreichen.

Bild: Helfer des OV Brilon , auf dem Elektrorolli 14/09 Pierre Fritzsche ( Verwaltungsbeauftragter des OV Brilon)

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon