BIG BAND & CHOR des Petrinum laden ein zum SOMMERKONZERT

brilon-totallokal: Zum diesjährigen Sommerkonzert laden die Chöre des Gymnasiums Petrinum Brilon sowie die Big Band und Junior Big Band ein. Unter Leitung von Clarissa Gosselke und Dr. Elmar Nordmann stellen die Ensembles in diesem Jahr „Evergreens und Schlager von gestern und heute“ vor.

Gleichzeitig Höhepunkt und Herausforderung ist es für die Big Band, in diesem Jahr die professionelle Jazz-Sängerin Barbara Barth zu begleiten, die durch zahlreiche Auftritte auf den renommiertesten Bühnen Deutschlands bekannt ist.

Das Konzert findet statt am Donnerstag, 29. Juni 2017 um 19.00 Uhr in der Aula des Schulzentrums Brilon, Zur Jakobuslinde 21. Karten sind erhältlich im Vorverkauf bei den Buchhandlungen „Podszun“ und „Das Buch“ oder im Sekretariat des Gymnasium Petrinum sowie an der Abendkasse.

Quelle: Dr. Elmar Nordmann, Studiendirektor / Gymnasium Petrinum in Brilon

