Flüchtiger Pkw verliert Speisfass

Brilon: Am Dienstagmorgen gegen 06.45 Uhr verlor ein Pkw auf der der Kreisstraße 59 ein Speisfass vom Anhänger. Ein Auto im Gegenverkehr fuhr gegen das leere Fass. Das Anhängergespann fuhr in Richtung Brilon weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der flüchtige Pkw fuhr von Nehden in Richtung Brilon. In Höhe der Einmündung „Zur Heide“ fiel das Speisfass vom Anhänger.

Ein 35-jähriger Autofahrer aus dem Gegenverkehr konnte den Zusammenstoß mit dem Fass nicht verhindern. Das Auto wurde beschädigt. Nach Angaben des Autofahrers fuhr möglicherweise das hinter dem Anhänger fahrende Auto ebenfalls über das Fass. Die Polizei bittet diesen Fahrer sich mit der Polizei Brilon in Verbindung zu setzen. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um ein Fahrzeug in Größe der VW-Golf-Klasse handeln. Wer kann weitere Angaben zum Unfallverursacher machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 entgegen.

Quelle: Polizei HSK