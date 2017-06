Damentag am 8.6. mit Hanni und Jochen Ademmer

Brilon-Totallokal: Die Bälle flogen und liefen und das Spiel machte Spaß

brilon-totallokal: Eines der beliebtesten Turniere im Damenkalender ist das, zu dem Hanni und Jochen Ademmer einladen. Schon im Eingangsbereich des Clubhauses erfreut eine ansprechende Dekoration aus dem Hause Ademmer Creative Raumgestaltung den Besucher. Nicht nur dort, auch der Gastraum und das Starterhäuschen waren liebevoll für den Nachmittag vorbereitet worden.

War es am Vortag noch kalt und hatte heftig geregnet, so konnte die Gastgeberin die Spielerinnen am Donnerstag doch im Sonnenschein auf die Runde schicken. Zählspiel war angesagt. Die Bälle flogen und liefen und das Spiel machte Spaß. Nach einem kleinen Imbiss, bei der launigen Siegerehrung durch Hanni und Jochen Ademmer gab es viele Lacher und auch zufriedene Gesichter der Gewinner:

Bruttosiegerin wurde wieder einmal Rosi Baumann mit 23 Bruttopunkten.

In den Nettoklassen siegten:

Klasse A: Cornelia Bakhuys vor Birgitt Krämer und Ingrid Münstermann.

Klasse B: Elisabeth Dickel vor Anna Bartmann und Geli Seemann.

Klasse C: Katja Stremme vor Beatrix Hüttemann und Beatrix Stüting.

Der Tag klang in gemütlicher Runde aus. Herzlichen Dank an Hanni und Jochen Ademmer!

Quelle: Friederike Driller

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon