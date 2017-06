DRK-Kindertagesstätte Brilon

Brilon-Totallokal: Der Kreisjugendhilfeausschuss hatte dem DRK im August 2016 das Vertrauen geschenkt, bis zum 01.08.2017 eine Kindertageseinrichtung zu errichten

brilon-totallokal: Wolfgang Diekmann, Vorsitzender des Kreisjugendhilfeausschusses im Hochsauerlandkreis, konnte sich ein umfangreiches Bild über den Fortgang am Neubau des Kindergartens in der Freiladestraße in Brilon machen. Der Kreisjugendhilfeausschuss hatte dem DRK im August 2016 das Vertrauen geschenkt, bis zum 01.08.2017 eine Kindertageseinrichtung zu errichten. Rene Teich, Geschäftsführer DRK Brilon KiTa gGmbH, konnte beim Rundgang durch das Gebäude die großzügigen Räumlichkeiten und die einzelnen Nutzungen der Räume vorstellen und erläutern.

Insgesamt können hier in den sechs Gruppen 95 Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren betreut werden. Das Außengelände soll naturnah und den unterschiedlichen Altersgruppen der Kinder entsprechend gestaltet werden. Die Zusage, am ersten August diesen Jahres zu starten, werde eingehalten. Dies war allerdings in einer Bauzeit von knapp 11 Monaten nur möglich, da von der Planung bis zur Ausführung alle Beteiligten permanent „Hand in Hand“ gearbeitet haben, so der DRK-Geschäftsführer. Die DRK-Einrichtung, so Teich, geht vorrangig für Briloner Kinder aus der Kernstadt an den Start. Diekmann unterstrich bei seinem Besuch nochmals seine Forderung, dass alle Kindergarteneinrichtungen in den Dörfern erhalten bleiben müssen.

Das Bild zeigt den DRK-Geschäftsführer Rene Teich und das Kreistagsmitglied Wolfgang Diekmann

Foto: DRK

