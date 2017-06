Ferienprogramm der Biesekids 2017

Brilon-Totallokal: Die Ferien können starten

brilon-totallokal: Das Ferienprogramm der Biesekids ist fertig. Der Kolping und der Sportverein haben mit Unterstützung vieler helfender Hände wieder ein umfangreiches Programm für die Sommerferien auf die Beine gestellt. Für Klein und Groß ist etwas dabei.

Gespannt sein sollten die etwas jüngeren Kinder auf den Waldfeenpfad. Für die Großen geht es auf zum Wasserski fahren in direkter Nachbarschaft. Sportlich bleibt es dann bei einer Fahrradtour am Hennesee, der mit einer Dampferfahrt und dem Besuch des Flugplatzes in Schüren abgerundet wird. Ein nicht alltäglicher Ausflug. Geschicklichkeit ist im Anschluss daran beim Minigolfen gefragt und wem das noch nicht aktiv genug ist, der meldet sich am besten direkt zum Besuch des Thikos Kinderland in Schmallenberg an. Wer gerne mal eine Jagdtechnik aus früheren Zeiten ausprobieren möchte, auch die Jugendlichen sind hier gefragt, kann den Bogen in Brilon spannen und versuchen genau ins Schwarze zu treffen. Bei der Feuerwehr geht es in diesem Jahr nicht nur darum, die Wache und Geräte genauer kennen zu lernen, sondern auch um Erste Hilfe, das Absetzen eines Notrufes und vieles mehr. Besonders die Jugendlichen sind hier herzlich eingeladen.

Auf einer Radtour von Wiemeringhausen aus, kann man viele Dinge entdecken oder einfach mal mit dem Freund um die Wette radeln. Einmal im Dunkeln durch den Wald, wer will das nicht mal. Bei der Nachtwanderung wird es hoffentlich richtig schaurig. Viel mehr Aktion wird man in Elspe bei den Karl-May-Festspielen erleben, wenn sich Winnetou, Old Shatterhand, Charly und die Santerbande ein Stelldichein geben. Ein Ausflug zum wunderschönen Wasserspielplatz in Niedersfeld bietet den Kids eine schöne Erfrischung. Beim Feuerwehrkartoffelbraten sind dann alle Bewohner und Gäste eingeladen, die gebratenen Kartoffeln aus dem Feuer, Würstchen vom Grill, gekühlte Getränke und vor allem die Gesellschaft zu genießen. Anschließend geht es nach Medebach, denn dort ruft der Berg Aventura und lädt zum Klettern ein.

An dieser Stelle sei schon im Voraus allen Helfern gedankt, die sich viele Gedanken über die Planung und Durchführung dieser Programmpunkte gemacht haben. Ebenfalls ein dickes Dankeschön geht an die Sponsoren, die diese Aktionen erst in diesem Rahmen möglich machen.

