Fotowettbewerb: Brilon und seine Dörfer

brilon-totallokal: Die Stadtwerke Brilon suchen 12 schöne Motive aus dem Themenbereich Brilon und seine Dörfer für einen regionalen Kalender. Wollen auch Sie zu dem Kalender beitragen und andere an Ihren schönen Momenten teilhaben lassen? Dann senden Sie uns Ihre schönsten Bilder und gewinnen Sie einen von drei attraktiven Preisen.

Das sind die Regeln

Bis zum 31. Juli 2017 können Sie bis zu fünf Ihrer besten Fotos per E-Mail senden. Bitte beachten Sie, dass das Bild unbearbeitet sein muss (geringfügiges Abwedeln und Nachbelichten sowie leichte Farbkorrekturen und Beschneiden sind erlaubt) und geben Sie in der Bildbeschreibung unbedingt den Aufnahmeort sowie das Aufnahmedatum an.

Als Motive zugelassen sind alle Motive, die in unserer Region rund um Brilon entstanden sind. Der Teilnehmer sichert zu, dass die Inhalte der übertragenen Bilddateien nicht gegen geltende (bundesdeutsche) Verbotsnormen, insbesondere gegen die Vorschriften zur Verbreitung von Kinderpornographie (§§ 184 ff. StGB), verstoßen. Die Teilnahme erfolgt per Mail an: meineregion@brilon.de

Jede/r Teilnehmer/in kann sich mit bis zu 5 Farbmotiven zum Wettbewerbsthema im Querformat beteiligen. Die Auflösung der Motive muss mind. 2.600 x 1.500 Pixel und 300 dpi betragen.

Die Dateien dürfen bei der Versendung nicht heruntergerechnet werden und müssen als Originaldatei verschickt werden. Bitte senden Sie die Dateien als Downloadlink (z.B. Dropbox oder wetransfer) und nicht als Anhang, da die E-Mail dann nicht ankommt.

Bitte beachten Sie: Mit Ihrer Teilnahme am Fotowettbewerb stimmen Sie ausdrücklich den Teilnahmebedingungen zu . (Mehr Informationen sehen Sie unter www.stadtwerke-brilon.de)

So läuft der Fotowettbewerb ab

Die Jury der Stadtwerke wählt aus allen eingereichten Motiven die 12 Finalisten-Bilder aus. Auch Nach-Nominierungen von Bildern sind möglich.

Das sind die Preise

Alle Gewinnerbilder, die publiziert werden, erhalten einen Brilon Geschenk Gutschein im Wert von 25€.

