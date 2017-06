Ausflug des Caritas-Kindergarten St. Andreas

Brilon-Totallokal: Bärengruppe geht auf Busfahrt zum Generationenspielplatz

brilon-totallokal: Brilon. Für einige Kinder aus dem Caritas-Kindergarten St. Andreas war es eine Premiere: Mit leuchtenden Augen warteten die acht Kinder an der Haltestelle am Briloner Markplatz auf den Bus nach Olsberg. Und die aufregende Vorfreude hatte sich gelohnt: Der Bus sieht anders aus als das Auto der Eltern. Und erst das Fahrgefühl in den Kurvenlagen.

Da sagten einige Kinder: „Schau mal raus, da sieht aus wie Kreise fahren.“ Am Olsberger Bahnhof angekommen gingen die vier- bis sechsjährigen Kinder mit ihre Begleiterinnen, Petra Hoffmann und Erika Abels, zum Generationenspielplatz. Dort verbrachte die Gruppe eine actionreiche Zeit auf der Rutsche, der Wippe, der Holzbrücke und bei den weiteren Attraktionen. Nach einer Stunde ging es mit dem Bus wieder zurück nach Brilon, wo es zum Abschluss des Ausflugs noch ein leckeres Eis gab. Es war ein rundum gelungener Ausflug, wie die glücklich strahlenden Augen der Kinder verrieten.

Quelle: Elke Nierfeld, Caritasverband Brilon

