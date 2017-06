Bilderbuchkino in Brilon

Brilon-Totallokal: „Matze vor, tanz ein Tor!“

brilon-totallokal: Beim Bilderbuchkino am Donnerstag, den 06. Juli 2017 zeigt die Stadtbibliothek Brilon eine Bildergeschichte von Anne-Kathrin Wieland-Behl. Sie heißt: „Matze vor, tanz ein Tor!“ Inhalt: Matze spielt gern mit seinem Freund Emil. Aber noch lieber tanzt Matze Ballett.

»Ballett ist was für Mädchen!«, finden die anderen Jungs. Sie trainieren für das Fußballspiel gegen die Kleinmunzheimer Kampfbolzer. Am großen Tag steht Matze bloß am Spielrand und schaut zu. Doch als der beste Stürmer verletzt vom Platz getragen wird, soll er einspringen – ausgerechnet Matze, der Angst hat vor dem Ball! Aber Matze merkt schnell, wie er seine Ballettkünste fußballerisch anwenden kann …

Wie immer beginnt das Bilderbuchkino um 15.30 Uhr. Anschließend wird Steffi mit den Kindern etwas malen oder basteln. Wegen der großen Nachfrage möchten wir Sie bitten, sich zum Basteln anzumelden, damit wir besser planen können und genügend Material zur Verfügung stellen können. Zum Vorlesen selbst ist keine Anmeldung nötig.

Anmeldungen (zum anschließenden Basteln) bitte unter Tel.: 02961/794-460.

Quelle: i.A. Jörg Schlüter, Stadt Brilon

