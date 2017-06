Blauer Lkw mit polnischen Kennzeichen gesucht

Blaulicht-Nachrichten: Blauer Lkw beschädigte eine Grundstücksmauer

Brilon. Nach einer Unfallflucht am Donnerstag in der Wülfter Straße sucht die Polizei nach einem blauen Sattelzug mit polnischen Kennzeichen. Gegen 15.30 Uhr fuhr die blaue Sattelzugmaschine mit Anhänger auf der Straße „Am Kapellenstein“. Als dieser nach links in die Wülfter Straße abbog, kam der Lkw nach rechts von der Straße ab und beschädigte eine Grundstücksmauer. Anschließend setzte der polnische Lkw seine Fahrt in Richtung Brilon fort. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 in Verbindung.

Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 entgegen.

Quelle: Polizei HSK

