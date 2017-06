Bilder: Start Schützenfest in Brilon 24.06.2017

Brilon-Totallokal: (Hier zu den Bildern) Marktplatz Brilon – Start Schützenfest 2017

brilon-totallokal: Herbert Jätzel – Liebe Schützenbrüder mit euren Familien, liebe Briloner Bürger, verehrte Gäste…

In diesem Jahr wird das Schützenwesen in Brilon 600 Jahre alt. Diese Feierlichkeiten haben bereits am 02.02. mit der Eröffnung der Ausstellung über das Schützenwesen im Haus Hövener begonnen. Viele Briloner und Gäste haben die Möglichkeit genutzt, sich über die Briloner Schützengeschichte zu informieren. Mein besonderer Dank gilt hier Herrn Carsten Schlömer und dem ganzen Team des Haus Hövener, die im Rahmen ihrer Führungen durch die Ausstellung immer wieder viele Gäste begeistern konnten. (weiterlesen Grußwort Herbert Jätzel)

Die Bildergalerien zu Schützenfest 24.06.2017 – 26.06.2017) werden unterstützt von Jörg Gödde, Manfred Sack und Cornelia Scholz-Schütte LVM Versicherungen in Brilon.

