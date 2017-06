Einbruch in ein Einfamilienhaus

Brilon: Am Samstag, gegen 23:30 Uhr, wurde ein Fenster eines Wohnhauses in der Straße Nordring aufgehebelt. Das Gebäude befindet sich im Bereich der Einmündung zum Mühlenweg. Der oder die Täter gelangten so ins Innere. Es wurden keine Gegenstände entwendet. Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen negativ. Die Auswertung der vorhandenen Spuren ist noch nicht abgeschlossen. Zeugenhinweise an die Polizeiwache Brilon werden erbeten.

Quelle: Polizei HSK