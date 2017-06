Brilon-Totallokal: Öffentliche E-Tankstelle in Kooperation mit den Stadtwerken Brilon – Energie aus der Region…

brilon-totallokal: Am 24. Juni wurde die erste öffentliche E-Tankstelle in Brilon auf dem Gelände der Firma Paul Witteler GmbH & Co. KG, autorisierter smart Verkauf und Service Händler durch Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch eröffnet.

Im Sinne der Mobilität Zukunft wurde die E-Tankstelle durch die Firma Hans Müller Olsberg, mit zwei Starkstromkabel versehen, um dem zu erwartenden E-Fahrzeug Zuwachs Rechnung zu tragen. Der Aufbau der E-Tankstelle und die Verlegung der Kabel war in einem Zeitfenster von ca. sechs Wochen zu bewerkstelligen. Der Lieferant wallb-e, Stadtwerke Brilon und Fa. Müller Olsberg lieferten und montierten zügig. Interessant war der Hinweis von Firmenchef Paul Witteler, dass die Anschlusskosten der Anlage über den Kosten der eigentlichen Anlage liegen. Bürgermeister Dr. Bartsch verwies bei der Eröffnung darauf, das alle Kommunen mittlerweile von der Notwendigkeit der e-Mobilität überzeugt sind. Er ist Stolz darauf auf die erste öffentliche E-Tankstelle in Brilon.

Bild: v.Li.: Paul Witteler, Friederike Winkler, Dr. Christof Bartsch und Andreas Weber.

Text + Bild: Peter Kasper

