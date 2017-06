Sommerzeit = Sommerloch, nicht bei Stotter und Co. aus Madfeld

Brilon-Totallokal: Man sich bereits jetzt zum erweiterten Rollenstudium – allerdings nicht in der Schützenhalle…?

brilon-totallokal: Madfeld. Theater – wer denkt schon daran bei diesem herrlichen Sommerwetter in einem dunklen Theatersaal zu sitzen. Dann doch lieber in einem Biergarten oder im eigenem Garten. Das bevorzugen eigentlich auch die Mitglieder des Theatervereins Stotter & Co. aus Madfeld.

Allerdings machen sie aus der Not eine Tugend und verbinden zwei Dinge miteinander. Denn wenn im Oktober ein neues Stück auf der Bühne vorgeführt werden soll, muss man sich beizeiten kümmern. So ist nun der erste Schritt erledigt und eine lustige und passende Komödie gefunden. Dennoch war dieses nicht so ganz einfach. Fehlten doch einfach noch Mitspieler, da einige Schauspieler in dieser Saison ausfallen. Aber es gibt sie noch, junge und interessierte Leute, die gerne einmal testen wollen, wie es sich anfühlt auf den Brettern, die die Welt bedeuten, zu stehen. So steht also dem Vergnügen für das treue Publikum der Madfelder Laienspielgruppe nichts mehr im Wege – außer natürlich anstrengendes Textlernen und der Kulissenbau. Wer aber schon einmal eine Vorstellung von Stotter & Co. besucht hat, weiß, dass der Bühnenhintergrund immer sehr professionell gestaltet und dekoriert ist. Und damit der Text im entscheidenden Moment auch passt, sorgt dafür bei Stotter & Co. nach klassischer Theatermanier eine Souffleuse im Kasten.

Also trifft man sich bereits jetzt zum erweiterten Rollenstudium – allerdings nicht in der Schützenhalle – dem Aufführungsort, sondern im Garten. Warum nicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. So können sich alle Liebhaber der Volkskomödie darauf freuen an zwei Wochenenden im Oktober – Termine werden noch bekannt gegeben – herrliche und vergnügliche Stunden in der Schützenhalle in Madfeld zu verbringen.

