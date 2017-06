34. DMV- Rollstuhlgeschicklichkeitsturnier 2017

Brilon-Totallokal: Dr. Karl Schneider, eröffnete als Schirmherr, die Veranstaltung

brilon-totallokal: Am Samstag, den 17.06.2017, nahmen zahlreiche Sportlerinnen und Sportler am DMV-Rollstuhlgeschicklichkeitsturnier an der Josefsbrauerei des Josefsheimes Bigge teil. Landrat Dr. Karl Schneider, eröffnete als Schirmherr, die Veranstaltung und wünschte in seinem Grußwort einen guten Verlauf. Unter der bewerten Moderation von Peter Neutzler und gutem Wetter hatten die Teilnehmer viel Spass.

Die Veranstalter, der MTC Olsberg und der Beirat des Josefsheimes, sowie die Elternvertretung des Josefsheimes hatten für das gute Gelingen der Veranstaltung alles vorbereitet. Die Teilnehmer hatten einen kleinen anspruchsvollen Parcours zu bewältigen, welcher zweimal durchfahren werden musste. Das Entscheidende ist jedoch die Motivation und die Geschicklichkeit der Teilnehmer, die diesen Tag zu etwas Besonderem werden lässt.

Bei der Siegerehrung am Abend konnte jeder Teilnehmer einen Preis entgegen nehmen, wobei der Freundes- und Förderverein Josefsheim viele Gutscheine stiftete.

Die Sieger waren:

Tagessieger: Michèl Stollberg, Haus Angelika

Beste Dame: Larissa Ludwig, Haus Angelika

Meiste Beteiligung: Haus Maria

Bester Verein: Haus Angelika (Wanderpokal der Stadt Olsberg)

BU.: v. li. n re Peter Rosenfeld, Bm Wolfgang Fischer, LR Dr. Karl Schneider, Moderator Peter Neutzler, Beiratvors. Georgia Petresis, GF Josefsheim Gerhard Freund, MTC Rolf-Peter Kahle

Text: Rolf-Peter Kahle

