Brilon: Festnahme auf Festplatz

Brilon: Am Sonntag gegen 16.10 Uhr erkannte ein Polizeizeitbeamter auf dem Festplatz an der Altenbriloner Straße einen mit drei Haftbefehlen gesuchten Mann. Bei der Festnahme wehrte sich der Mann aus Brilon. Ein Polizist wurde leichtverletzt. Als die Beamten den 33-jährigen Mann ansprachen, versuchte dieser wegzulaufen. Er wurde festgehalten und zu Boden gebracht. Hierbei trat der Mann um sich und verletzte einen Beamten. Der Gesuchte wurde gefesselt und dem Polizeigewahrsam in der Polizeiwache Brilon zugeführt. Nachdem Familienangehörige den fälligen Strafbefehl in der Polizeiwache auszahlten konnten, wurde der Mann entlassen. Ein neues Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollzugsbeamte wurde eingeleitet. Der verletzte Beamte konnte seinen Dienst weiter verrichten.

Schützenmontag: Unbekannte Täter brachen in der Briloner Schützenhalle ein.