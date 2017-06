SPD-Ortsverein Brilon lädt zu Politischem Stammtisch

Brilon-Totallokal: Der SPD-Ortsverein Brilon hat für die Wahlkampfphase viele interessante Veranstaltungen und Aktionen geplant

brilon-totallokal: Damit sollen möglichst viele Leute sowohl für die große Politik als auch kommunale Themen interessiert werden. Im Mittelpunkt des Stammtisches steht dieses Mal die Bundestagswahl am 24. September 2017.

Um über die aktuellen politischen Geschehnisse vor Ort und in Berlin zu diskutieren, sind alle Mitglieder, Freunde der SPD, aber vor allem politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich zum nächsten offenen politischen Stammtisch am Dienstag, den 4. Juli 2017 um 18 Uhr eingeladen. Dazu sind in der Bierstube des Hotel Starke am Markt in Brilon auch alle willkommen, die den anstehenden Wahlkampf mitgestalten und unterstützen wollen.

„Wir wollen von den Sauerländern wissen, wo der Schuh drückt. Wir wollen ihnen die Politik näher bringen, sie im Alltag abholen und dort anpacken, wo es problematisch ist. Gerade jetzt vor der Bundestagswahl ist es wichtig politisch aktiv zu sein. Der monatlich stattfindende politische Stammtisch ist eine gute Gelegenheit um ins Gespräch zu kommen,” so der stv. Vorsitzende Ludger Böddecker. Weitere Informationen immer aktuell unterwww.spd-brilon.de und auf www.dirkwiese.de.

