brilon-totallokal: Am 1. und 2. Juli 2017 findet zum ersten Mal das Streetfood Festival „CHEATDAY“ in Brilon statt! Der Kreishauspark wird Schauplatz des CHEATDAYs sein. Damit ist klar, dass hier nicht nur der Gaumen verwöhnt wird, sondern auch die Seele. Mit großartigen Speisen, erfrischenden Getränken, angenehmer Hintergrundmusik in einer bezaubernden, zentrumsnahen Grünanlage freuen wir uns auf ein wunderbares Wochenende!

Uns ist wichtig: Jeder CHEATDAY ist ein Fest für Groß und auch für Klein. Während sich Schüler, Studenten, Eltern und Großeltern über leckeres Essen und das ein oder andere Frischgezapfte freuen, lassen wir die Feinschmecker der nächsten Generation natürlich nicht im Regen stehen. Eine Hüpfburg und Kinderschminken sorgen dafür, dass auch die kleinsten Gäste auf ihre Kosten kommen!

Zwischen 12 und 22 Uhr (So. bis 20 Uhr) kann an 15 verschiedenen Foodtrucks und –Pagodenzelten geschlemmt und probiert werden:

Paninis mit saftigem Roastbeef, verschiedene erstklassige Burger-Kreationen mit unter Anderem Straußenfleisch, Pulled Pork, oder herzhafte Spätzle, frisch vom Spätzlebrett sind nur einige der unglaublich leckeren Kreationen unserer „Foodies“.

Für Veganer und Vegetarier ist immer etwas dabei: Indisches Dal, Kumpir oder Falafel sorgen für fleischlose Überraschungen auf dem Teller.

Und auch der süße Zahn wird begeistert sein: Handgemachtes Eis, oder sogar frittiertes Eis und kreative Bubble Waffles werden für das eine oder andere „WOW“ im Mund sorgen.

Mit einem Besuch unseres CHEATDAYs tut ihr nicht nur euch selbst etwas Gutes, sondern auch Menschen, die dringend Hilfe benötigen. Nach dem Motto „Dein Pfand für die Aktion Lichtblicke e.V.“ kann bei der Rückgabe unseres Festivalbechers „Cheatday Cup“ ein Pfandbetrag von 1,- € je Becher an den karitativen Verein gespendet werden.

Der Eintritt zum CHEATDAY ist wie immer frei.

Quelle: Steffi Neumann [KÖ Event UG]

