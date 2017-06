Verkehrssituation rund um den Sankt Petrus und Andreas Kindergarten Brilon

Brilon-Totallokal: Wir sagen Danke für die Unterstützung, denn die Sicherheit der Kinder steht für alle an erster Stelle.

brilon-totallokal: Der Elternrat und das Team des Kindergarten Sankt Petrus und Andreas Brilon haben sich in diesem Kindergartenjahr besonders mit der Verkehrssituation rund um den Kindergarten auseinandergesetzt. In einem Elternbrief an Herrn Bürgermeister Christof Bartsch wurde aufmerksam gemacht auf die unzufrieden stellende Situation der zu schnell fahrenden Autos und die Parksituationen rund um Kindergarten, Schule und Kirche.

Herr Bange von der Stadt Brilon gab in einer Elternratssitzung im April viele Informationen rund um die Gesamtsituation und zeigte Möglichkeiten auf, die auf Zukunft gesehen umsetzbar sein könnten. Ein erster kleiner Schritt konnte nun in die Tat umgesetzt werden. Um die Autofahrer für die vorgeschriebenen TEMPO 30 zu sensibilisieren wurde nun am Mittwochabend durch den Elternrat, Herrn Bange und Herr Henke vom Bauamt, in der Propst-Meyer-Straße ein entsprechendes Verkehrszeichen auf die Straße gesprüht. Wir sagen Danke für die Unterstützung, denn die Sicherheit der Kinder steht für alle an erster Stelle.

Quelle: Silvia Hesse

