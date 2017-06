Große Party auf dem Eierhof

Brilon-Totallokal: Die Tenne rockt!

brilon-totallokal: Auch in diesem Jahr freut sich die Landjugend Brilon auf ihr traditionelles Tennenballfest. Am 08. und 09. Juli findet das Fest auf dem Eierhof der Familie Hillebrand (Ammertenbühl 1) statt. Die Landjugend lädt alle Gäste von nah und fern zum 51. Tennenball ganz herzlich ein und freut sich auf viele Besucher und ein unvergessliches Fest.

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Am Samstagabend steigt die große Tennenball-Party unter dem Motto „Rock auf der Tenne“. Für ordentlich Stimmung und gute Musik sorgt DJ Henning. Für Essen und Trinken ist an beiden Tagen selbstverständlich gesorgt und auch eine Cocktailbar garantiert einen abwechslungsreichen Abend.

Der Sonntag startet um 10.00 Uhr mit der hl. Messe mit unserem Präses Christian Laubhold. Nach dem anschließenden Frühshoppen und einer kräftigen Stärkung beginnt der Kampf um die Königswürde. Neben dem jugendlichen Königspaar wird auch in diesem Jahr wieder der Vogel für alle männlichen Mitbewerber über 30 Jahre aufgestellt.

Die Kinder erwartet ein lustiger Nachmittag mit Hüpfburg und vielen anderen Aktionen. Nach der abendlichen Proklamation wird auf der Tenne noch ordentlich weitergefeiert. Auch hierzu sind alle herzlich eingeladen.

Weitere Infos: www.kljb-brilon.de

Quelle: Anna Funke

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon