VHS Vortrag: Luthers Reformations-Marketing

brilon-totallokal: Wie es Luther schaffte, seiner „Reformation“ der katholischen Lehre im deutschsprachigen Europa in kürzester Zeit eine ungeheure Wirkkraft zu verleihen, welche Marketing-Strategie und welche Marketing-Instrumente er zur Verbreitung und Durchsetzung einsetzte, erläutert der Kulturwissenschaftler Dr. Rüdiger Krüger in einem Vortrag, der unterhaltsam das Leben und Wirken des Reformators beleuchtet. Unbestritten, die Wirkkraft Luthers und seiner Vorstellung vom Diesseits und Jenseits wirkt nicht nur in der Religion sondern auch im kapitalistischen Wirtschaftssystem bis heute fort.

Der Vortrag findet am Donnerstag, 13.07.2017 um 19 Uhr im Briloner VHS–Haus statt. Information und Anmeldung unter: 02961-6416 oder www.vhs-bmo.de

Quelle: Michael Klaucke, VHS Brilon Marsberg Olsberg

