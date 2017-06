Auftritt der Bläserklasse des Schulstandortes Hoppecke beim Sommerfest des Musikvereins Messinghausen

Brilon-Totallokal: Thülen-Alme-Hoppecke eine offene Ganztagsschule

brilon-totallokal: Seit dem Schuljahr 2010/11 gibt es am Schulstandort Hoppecke des Grundschulverbundes Thülen-Alme-Hoppecke eine offene Ganztagsschule. Diese entstand in Zusammenarbeit mit allen ortsansässigen Vereinen. Ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist die Bläserklasse unter der Leitung von Silvia Schröder vom Musikverein Messinghausen. Von Anfang an wurde sie dabei unterstützt von der ehemaligen Schülerin Jana Becker. Die ersten Kinder der Bläserklasse haben bereits die Schule verlassen und spielen aktiv in den Musikvereinen in Hoppecke, Messinghausen und Bontkirchen.

Jana Becker dirigiert inzwischen die Jungmusiker des Musikvereins Messinghausen. Zum Sommerfest am 25.06.2017 ließ sie es sich nicht nehmen, die Kinder der Bläserklasse (man erkennt sie am blauen Schul-Shirt) mit den Jungmusikern zusammen auftreten zu lassen – es war ein voller Erfolg. So funktioniert Zusammenarbeit zwischen Schule und Verein.

Quelle: Gaby Lange, Grundschulverbund Thülen-Alme-Hoppecke

