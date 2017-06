Duales Studium im Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon erweitert

Brilon-Totallokal: Studierende erhalten Unterstützung durch spezielle Lerncoaches…

brilon-totallokal: Seit November 2016 ist es möglich: Studieren in Brilon. Mithilfe einer Kooperation zwischen der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon sowie der Fachhochschule Münster wurde der Studiengang „Pflege Dual“ erfolgreich implementiert und bis heute weiter ausgebaut.

Innerhalb von acht Semestern kann neben der Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger/in per Fernstudium der Abschluss „Bachelor of Science“ erreicht werden. Dabei gliedern sich die Semester in Phasen des Selbststudiums und in Präsenzphasen an der FH Münster.

Um die Studierenden auf ihrem Lernweg noch intensiver zu begleiten, stellt ihnen der Fachbereich Pflege und Gesundheit der FH Münster seit Mitte 2017 sogenannte „Lerncoaches“ zur Seite: Ungefähr alle vier Wochen treffen sich die wissenschaftlichen Mitarbeiter mit einer ihnen zugeteilten Studierendengruppe in den Räumlichkeiten der Krankenpflegeschule Brilon, um verschiedene Probleme im Lernprozess zu besprechen sowie entsprechende Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. „Dadurch möchten wir unseren Studenten eine umfassende Unterstützung vor Ort ermöglichen und das Studienangebot noch attraktiver gestalten“, erklärt Petra Vorderwisch, stellvertretende Schulleiterin der Krankenpflegeschule in Brilon.

Interessierte können sich auf der Seite der Krankenpflegeschule im Karrierebereich unter www.krankenhaus-brilon.de informieren oder sich jederzeit persönlich beraten lassen (Carolin Müller, Koordinatorin Tel. 02961/780-1435).

