Brilon-Totallokal: Wegen wechselhaften Witterung ist das Bad Samstag und Sonntag geöffnet

brilon-totallokal: Aufgrund der gemeldeten wechselhaften Witterung ist das Bad am Samstag in der Zeit von 9.00 – 16.00 Uhr und am Sonntag in der Zeit von 9.00 – 15.00 Uhr geöffnet.

