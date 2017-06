Klaus Kaiser wird Parlamentarischer Staatssekretär

Brilon-Totallokal: Matthias Kerkhoff zum neuen Parlamentarischen Geschäftsführer gewählt

brilon-totallokal: Nach der Wahl von Armin Laschet zum Ministerpräsidenten hat er am heutigen Tag Klaus Kaiser zum Parlamentarischen Staatssekretär im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen berufen.

„Ich freue mich, dass mit Klaus Kaiser künftig der Hochsauerlandkreis mit am Kabinettstisch in Düsseldorf sitzen wird. Das ist ein gutes Signal für die Region“, so der CDU-Kreisvorsitzende Matthias Kerkhoff. Den Parlamentarischen Staatssekretär gibt es nur einmal in der Landesregierung und stellt eine wichtige Verbindung zum Parlament dar.

„Mit Klaus Kaiser, der bisher als stellvertretender Fraktionsvorsitzender für diese Bereiche zuständig war, übernimmt eine Persönlichkeit das Amt, die politisch äußerst erfahren und kommunalpolitisch verankert ist. Dies wird auch in der neuen Funktion wichtig sein“, so Matthias Kerkhoff.

In der CDU-Landtagsfraktion wurde Matthias Kerkhoff, auf Vorschlag des neuen Fraktionsvorsitzenden Bodo Löttgen, zum neuen Parlamentarischen Geschäftsführer gewählt.

