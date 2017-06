Brilon-Totallokal: Malen am Vormittag mit Monika Voss

brilon-totallokal: Brilon. Unter dem Titel “vier Vormittage – vier Bilder“ bietet die Briloner Künstlerin Monika Voss einen offenen Malworkshop an. An einem Freitagvormittag treffen sich die Teilnehmer, um mit Unterstützung der Künstlerin Monika Voss eigene Kunstwerke zu erstellen. Der erste Termin ist am 14.07.2017 von 9 bis 13 Uhr im Kreativraum des Seniorenzentrums St. Engelbert, Hohlweg 8, Brilon. Weitere Treffen finden einmal monatlich von September bis November statt. Eigene Acrylfarben und Materialien sind mitzubringen.

Weitere Informationen und Anmeldung bis zum 12.Juli 2017 via Mail maleninbrilon@gmx.de oder unter 0171 5324684

Quelle: Elke Nierfeld, Caritasverband Brilon

