„2017“ Ein kleines Jubiläum: 20 Jahre „Briloner Musiksommer“!

brilon-totallokal: Thomas Mester, Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH, kann sich noch gut daran erinnern, wie er selbst vor 20 Jahren – seinerzeit noch als Gast und nicht wie jetzt als Veranstalter – auf dem Briloner Marktplatz bei den ersten Aufführungen des Briloner Musiksommers dabei war. „Im Laufe der Zeit hat sich dieses Event immer mehr zu einem Publikumsmagneten entwickelt und mittlerweile sind über 100 Bands aufgetreten. Für das Jubiläum dieses Jahr haben wir ein Resümee gezogen und sechs Musikformationen verpflichtet, die schon einmal in Brilon mit großem Erfolg aufgetreten sind,“ so Thomas Mester bei der Pressekonferenz in den Räumlichkeiten des Hauptsponsors, der Sparkasse Hochsauerland. „Ohne die Unterstützung der Sponsoren wäre die Durchführung dieser Veranstaltungsreihe nicht möglich,“ betonte Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und bedankte sich bei der Sparkasse HSL, Fa. Egger, Fa. afri Cola, der Warsteiner Brauerei und den Briloner Stadtwerken. „Wir freuen uns auf tolle Bands, die unseren Marktplatz zum Beben bringen werden,“ so Thomas Mester.

Donnerstag, 13. Juli 2017 STILL COLLINS – Das Beste von Phil Collins & Genesis live!

Diese Gruppe gilt als Vorreiter der Tribute-Bands (Formationen, die möglichst originalgetreu Musikstücke einer bekannten Band wiedergeben) und ist bereits 2003 beim Briloner Musiksommer aufgetreten. Selbst für eingefleischte Fans des Originals ist es schwer, einen akustischen Unterschied zwischen „Tribute“ und dem „Meister“ auszumachen!

Freitag, 14. Juli 2017 PIT HUPPERTEN – Sänger, Gitarrist, Songwriter, Entertainer, Live-Looper

Die Showband „Pit Hupperten & Die Allerwertesten“ – bereits 2002 und 2003 in Brilon – ist deutschlandweit als Partyband angesagt. Seit April diesen Jahres ist Pit neues Bandmitglied der Kölner Legende „Bläck Fööss“.

Donnerstag, 20. Juli 2017 John Diva – Die ultimative 80er Rock Show von Kalifornien

John Diva & The Rockets of Love sind nach wie vor eine total angesagte Band – ein kraftvolles Rockpaket, das sein Publikum – wie schon 2015 in Brilon – zu elektrisieren weiß.

Donnerstag, 27. Juli 2017 Boppin´B – Rock´n´Roll der Extraklasse

Mit ihrem stark vom klassischen Rock´n´Roll geprägten Stil tourt die Band seit 1985 mit ungebremster Spielfreude und sehr erfolgreich durch die Republik – 2006 und 2012 auch beim Briloner Musiksommer.

Donnerstag, 3. August 2017 Music Monks – Seeed-Tribute live auf der Bühne

Deutschlands erste SEEED-Tribute-Band erobert bereits seit Januar 2010 Festivals und Open-Airs der Republik im Sturm, so auch 2013 Brilon.

Freitag, 4. August 2017 VOODOO LOUNGE – Europas größte Rolling-Stones-Show

Die Band um ihren charismatischen Sänger Bobby Ballasch, der Mick Jagger nicht nur optisch unglaublich ähnelt, sondern auch so klingt, wird von der Presse als „Europas beste Rolling Stones Show“ bezeichnet. Nachdem der Auftritt der Band 2007 in Brilon total verregnet war, wurde die Formation im darauffolgenden Jahr noch einmal verpflichtet, und sie begeisterte mit ihrem Sound, Outfit und ihrer Bühnenshow das Publikum.

Für Bürgermeister Dr. Christof Bartsch trägt der Briloner Musiksommer auch zu einer Steigerung der Lebensqualität bei. „Dieses musikalische Highlight ist ein Baustein, der unsere Stadt attraktiv macht und auch Menschen aus der weiteren Umgebung anzieht,“ unterstrich Dr. Bartsch.

Die Musikveranstaltungen, die auf dem Briloner Marktplatz stattfinden, beginnen jeweils um 19.30 Uhr und enden um 22.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, ebenso der Besuch vom „Traumland“. Dort – in den Räumlichkeiten der Sparkasse – werden „KNAXianer“ von 3 bis 10 Jahren von Erzieherinnen betreut, während ihre Eltern den Rhythmen der Musikbands auf dem Marktplatz lauschen können.

Für das leibliche Wohl sorgt das Team von „Lok-Event“ und für die sichere Heimfahrt das „AnrufSammelTaxi“(AST) unter der Rufnummer 029 61/97 02 97.

