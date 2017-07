Jan Brumberg NEUER Schützenkönig in Hoppecke

Brilon-Totallokal: Der 23-jährige setzte sich mit dem 193. Schuss in einem spannenden Duell gegen Philipp Strohmenger durch …

brilon-totallokal: In Hoppecke regiert sein Montag Jan Brumberg die St. Hubertus Schützenbruderschaft. Der 23-jährige Landwirt setzte sich mit dem 193. Schuss in einem spannenden Duell gegen Philipp Strohmenger durch und regiert nun zusammen mit seiner 18-jährigen Freundin Michelle Steinrücken. Den Reichsapfel holte sich Klaus Grossmann und das Zepter ging an Patrick Becker. Den Kopf schoss Till Kemmerling. Der linke Flügel ging an Markus Schörmann und der reche Flügel an Andre Schmelter.

Quelle: Briloner Anzeiger

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon