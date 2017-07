Samuel Harfst und Band in der Linie 73 in Olsberg

Brilon-Totallokal: „Chronik einer Liebe“ ist mehr als ein Album, es ist eine Geschichte…



brilon-totallokal: Olsberg. Auf Einladung des Kulturrings Olsberg gastiert Samuel Harfst mit seiner Band am Samstag, den 9. September 2017 um 20.00 Uhr in der Linie 73 in Olsberg-Bigge. Samuel Harfst beschreibt auf seinem aktuellen Album „Chronik einer Liebe“ die Licht- und Schattenseiten einer Reise, die nicht nur aus Liebe bestand, doch deren einziger roter Faden sie zu sein scheint. Dabei gewährt Samuel Harfst tiefe Einblicke in eine schillernde Künstlerseele, die schon lange die Grenzen des rein autobiographischen überschritten hat.

„Chronik einer Liebe“ ist mehr als ein Album, es ist eine Geschichte. Sie erzählt von Musik, Heimat, der Liebe zum Moment, aber auch von Tod und dem damit verbunden Kampf um die Hoffnung. Seine eigene Reise führte Samuel Harfst vom Straßenmusiker ins Vorprogramm von Whitney Houston, von selbstaufgenommenen Kellerproduktionen zum Major-Deal mit EMI Music, aus den Fußgängerzonen Deutschlands in die Herzen jeder Menge Fans. Vor wenigen Wochen hatte er einen viel beachteten Auftritt im Programm des Evangelischen Kirchentages in Berlin. Sein Geheimnis? Wahrscheinlich die bestechende Art, das Herz so unaufdringlich auf der Zunge zu tragen.

Der Sänger, Komponist und Autor lebt und arbeitet als fester Bestandteil einer Künstlergemeinschaft im hessischen Hüttenberg. Der Kulturring Olsberg freut sich auf einen Abend mit Samuel Harfst und Band mit intimem Live-Sound, unterlegt mit warmen Beats, Streichern und Bläsern in Verbindung mit elektronischen Elementen. Der aufstrebende deutsche Künstler präsentiert in der „Linie 73“ in Olsberg spannende neue Facetten. Auch beim siebten Album fehlt es nicht an unerhörten Ideen. Das Beste aus zwei Welten fügt sich nahtlos zusammen und präsentiert sich als konsequente Weiterentwicklungen des unverkennbaren Sounds von Dirk Menger, David Harfst und Samuel Harfst.

Karten gibt es zum Preis von 22,00 € (AK 24,00 €) in der Buchhandlung Käpt’n Book in Olsberg.

