Schülersprachreisen in den Sommerferien nach Torquay! Noch Plätze frei.

Brilon-Totallokal: „Oxford College of English“…

brilon-totallokal: Der Dt./Engl. Freundschaftsclub e.V. begleitet Schüler beim Besuch des bekannten „Oxford College of English“. Die Kurse finden in den Sommerferien in der Zeit vom 15.07.-30.07. und 29.07.-13.08. sowie v. 12.08.-27.08. in Torquay statt. Freundliche und sorgfältig ausgewählte Gastfamilien sorgen für das Wohlbefinden und bieten ein zu Hause auf Zeit. Mit viel Erfahrung und Abwechslung sorgen die englischen Lehrer in kleinen Klassen dafür, dass das Lernen Spaß macht und Langeweile keine Change hat. Während die Vormittage von 09:00h – 12:30h für das Lernen reserviert sind, bleibt an den Nachmittagen genug Zeit für Spiel, Spaß, Sport und Ausflüge um Land und Leute kennen zu lernen. Der günstige Vereinspreis beinhaltet die Unterkunft in einer Gastfamilie bei Vollpension – 30 Zeitstunden Englischunterricht sowie ein umfangreiches Ausflugs-/Freizeitprogramm.

Ab 15 Jahren kann eine Anmeldung mit einem Freund in zwei verschiedenen Familien, in der Nähe voneinander gewählt werden. Das verdoppelt durch gegenseitige Besuche den Einblick in das typisch englische Familienleben und fördert ohne Extrakosten die Sprachkenntnisse zusätzlich.

Eine kostenlose Info-Broschüre mit Terminen und Preisen gibt es bei Andreé Beckers: club@cloudmail.de, SMS/WhatsApp 01633302544, Tel.: 0431/79949069.

Quelle: Andreé Beckers

