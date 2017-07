Streetsoccer-Event am Alfred-Delp-Haus

Brilon-Totallokal: Unter dem Motto „Vielfalt fair-bindet“ spielen die Mannschaften aus 5 Spielerinnen und Spielern in 4 Altersklassen…



brilon-totallokal: Das Alfred-Delp-Haus und das Jugendparlament der Stadt Brilon veranstalten am 8. Juli 2017 zum zweiten Mal gemeinsam ein Streetsoccer-Turnier auf dem Sportfeld am Alfred-Delp-Haus, Niedere Mauer 23.

Unter dem Motto „Vielfalt fair-bindet“ spielen die Mannschaften aus 5 Spielerinnen und Spielern in 4 Altersklassen. Das Turnier startet um 12.00 Uhr, die Mannschaften können ab 11.00 Uhr einchecken. Anmeldungen sind bis zum 7. Juli möglich. Kalte Getränke und Würstchen vom Grill werden zu familienfreundlichen Preisen angeboten. In den Spielpausen gibt es neben Musik auch ein kleines Unterhaltungsprogramm. Im Anschluss an das Turnier erfolgt die Siegerehrung.

Weitere Informationen und Anmeldungen im ADH, Niedere Mauer 23, Tel.: 02961 / 3056 oder www.adh-brilon.de

