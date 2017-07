Feuerwehrschläuche aus Marsberg weltweit im Einsatz

Brilon-Totallokal: Peter Liese besucht die Weltmarktführer Jakob Eschbach

brilon-totallokal: Das familiengeführte Unternehmen Jakob Eschbach GmbH mit Sitz Marsberg, hat sich seit der Gründung im Jahr 1956 zu einem der weltweit führenden Hersteller insbesondere von Feuerlösch- und Industrieschläuchen entwickelt. Das dazu innovative Ideen und eine stetige Weiterentwicklung der Produkte und Maschinen nötig und insbesondere hochqualifiziertes Personal erforderlich ist, davon konnte sich der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese bei einem Besuch überzeugen.

Im Gespräch erläuterten Martina Eschbach-Wensing und Geschäftsführer Eckart Ising das Herstellungsverfahren und gingen auch auf Probleme, beispielsweise bei Exporten in Nicht-EU-Ländern ein. „Bei einer Übungen der Freiwilligen Feuerwehr durfte ich zwar einmal einen Feuerwehrschlauch in der Hand halten, aber ich bin fasziniert, wie viel Innovation und Know-how in den Schläuchen steckt. Bei dem Gespräch und dem anschließenden Rundgang durch die Produktion konnte ich wieder einmal erleben, was familiengeführte Unternehmen für unsere Region bedeuten. Diese Unternehmen investieren hier vor Ort, schaffen Arbeitsplätze, tragen Verantwortung und stärken unsere Region. Ich setze mich daher im Europäischen Parlament dafür ein, dass die berechtigten Interessen der heimischen Unternehmen durch das EU-Recht weiter gestärkt werden“, so Liese.

Quelle: D. Berger

