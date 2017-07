SV 20 Brilon begrüßt am Sonntag den Oberligisten ASC 09 Dortmund zur Saisoneröffnung

Brilon-Totallokal: V 20 Brilon in Saisonvorbereitung 2017/18 eingestiegen…

brilon-totallokal: Der SV 20 Brilon ist in dieser Woche in die Saisonvorbereitung auf die Spielzeit 2017/18 eingestiegen. Am Sonntag, 09.07.2017 stellt sich um 15.00 Uhr die neu formierte 1. Mannschaft erstmals dem heimischen Publikum im Stadion an der Jakobuslinde vor. Mit dem ASC 09 Dortmund konnte für die Saisoneröffnung ein hochkarätiger Gegner aus der Oberliga Westfalen gewonnen werden.

In der letzten Saison sicherte sich der SV 20 Brilon erst am vorletzten Spieltag in einem Herzschlagfinale beim TuS Sundern den Klassenerhalt. Die Schwarz-Weißen wollen in dieser Spielzeit eine deutlich bessere Rolle in der Bundesliga des Sauerlandes spielen. Dabei helfen sollen die Neuzugänge Patrick Rummel und Torwart Christofer Diekmann, die beide aus der Landesligamannschaft von RW Erlinghausen zurück zum SV Brilon kehren, Patrick Plonka, den es vom Verbandsligisten SC Willingen zum SV Brilon gezogen hat, Eric Teipel und Jannik Walther, die von Ex-Landesligist SSV Meschede zur Jakobuslinde zurückkehren sowie Ömer Akgüvercin, der von Azadi Spor zum SV 20 Brilon gewechselt ist. Das neu formierte Trainergespann beim SV 20 Brilon wird aus A-Lizenzinhaber Stephan Vogel, den Co-Trainern Sebastian Hillebrand und Andreas Sachse sowie Torwarttrainer Oliver Peis gebildet. Der SV 20 Brilon hofft gegen den ambitionierten Oberligisten aus der Stadt des aktuellen DFB Pokalsiegers auf ein volles Haus.

Foto: Cem Yildiz, sportlicher Leiter des SV 20 Brilon, begrüßt Neuzugang Patrick Plonka.

Quelle: Peter Tilli

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon