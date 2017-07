195.000 Turner, 825.000 Besucher, 11 Länder, 50 Sportarten- eine Stadt – Berlin! – Internationales Turnfest 04.-09.Juni.2017

brilon-totallokal: Unter dem Motto „Wie bunt ist das denn?“ Fand in Berlin diesen Juni das 43. Internationale Turnfest statt. 195.000 Teilnehmer in 50 verschiedenen Turnsportarten aus 11 verschiedenen Ländern turnten in Berlin eine Woche lang auf insgesamt ca. 50.000 Wettkämpfen- das ist schon echt was besonderes.

Das dachten wir uns auch und machten uns mit 22 Brilonern auf den Weg in die Hauptstadt. Beim Turnfest darf das Rhönradturnen natürlich nicht fehlen. 800 Rhönradturner/innen kamen für das internationale Event nach Berlin und traten eine Woche lang in 11 verschiedenen Wettkämpfen auf dem Messegelände in Berlin gegeneinander an.

Los ging es für uns am Samstag. Nach mehreren Staus, dem Suchen unserer Unterkunft, Luftmatratzen schleppen und aufblasen, Koffern auspacken und, und, und… waren wir froh als wir in der Stadt angekommen sind. Beim Pizzaessen planten wir mit Vorfreunde und Aufregung die Wettkämpfe unserer Turnfest-Woche.

Die Rhönradwettkämpfe wurden am nächsten Tag von den besten Turnern Deutschlands auf der deutschen Meisterschaft eröffnet. Wir nutzen den Tag um uns die vielen verschiedenen Sportarten anzuschauen. In jeder Halle fanden andere Wettkämpfe statt.

Vom Geräteturnen über Rhythmische Sportgymnastik, Bodenturnen, Gymnastik-Tanz bis zum Einrad war alles dabei. Unsere Favoriten: Trampolinturnen synchron und Rope Skipping. Dort saßen wir lange und schauten den Turnern bei ihren Wettkämpfen zu. Weil wir als Rhönradturnen nur unsere Rhönradwettkämpfe kennen, war es interessant zu sehen wie Wettkämpfe aus anderen Sportarten ablaufen und was es dort für Regeln gibt. Deutsche Jugendmeisterschaften

Am nächsten Morgen ging es dann auch für uns los, Hannah Süreth und Franzi Kraft starteten bei den deutschen Jugendmeisterschaften. Trotz schwierigem Boden holten sie gute Plätze und Franzi qualifizierte sich sogar für die Finals, bei denen die sechs Besten ihre beste Disziplin noch einmal zeigen dürfen.

Wettkämpfe auf Bundes- und Landesebene

Auch für Leonie und Silvia war Montag ihr erster Wettkampftag. Am nächsten Tag starteten auch Anna Abeler, Marleen Süreth und Marie Kraft bei den deutschen Jugendmeisterschaften. So ging es weiter: Bei den Pokalwettkämpfen waren am Mittwoch die 15-29-jährigen dran, Donnerstag die 12-14-jährigen und am Freitag die 15-18-jährigen. Das war viel Organisation und auch ziemlich anstrengend – gerade wenn man nachts auf Luftmatratzen mit 20 Leuten in einem Raum schläft.

Dabei vergaßen wir schon fast, dass wir in Berlin waren! Deswegen nutzen wir die Abende oder freien Tage, an denen für manche kein Wettkampf anstand, fürs Shoppen, Fotos machen und einfach Berlin zu sehen. Es war schön auch außerhalb der Halle als Verein längere Zeit miteinander zu verbringen.

Bei der Stadiongala am Dienstagabend wurde der erfolgreiche deutsche Kunstturner Fabian Hambüchen vor 60.000 Menschen durch Frau Merkel verabschiedet. „Breiten- und Spitzensport befruchten sich gegenseitig, beide gehören zusammen, sie zu trennen wäre nicht förderlich. Dieses Turnfest hat die Erwartungen der Sportmetropole Berlin deutlich übertroffen.“ erklärte Andreas Geisel als Senator für Sport.

Es war eine Woche voller neuer Eindrücke, Inspirationen und Erlebnisse, die wir zusammen in Berlin sammelten. Es ist etwas besonderes dabei zu sein, bei so einem großen Event, bei dem Leute aus aller Welt zusammenkommen um zu turnen. Jetzt freuen wir uns auf 2021 wenn es zum internationalen Turnfest nach Leipzig geht!

Platzierungen:

Deutsche Meisterschaften:

AKB 15-16: 4. Franziska Kraft, 6. Hannah Süreth

AKB 13-14: 6. Marie Kraft, 6. Anna Abeler, 16. Marleen Süreth

Pokalwettkämpfe Bundesklasse:

AKB 19+: 14. Silvia Rummel, 23. Leonie Kienz

AKB 17-18: 10. Dana Mittmann

AKB 13-14: 13. Annika Caspari

Pokalwettkämpfe Landesklasse:

AKL 17: 2. Ria Schmitz

AKL 16: 26. Elina Frigger

AKL 15: 1. Paula Krolla, 4.Alina Böhner, 6. Latoria Soltmann, 11. Jenny Becker

AK 15/16: 4. Finn-Luca Westermann

AKL 13: 37. Ida Mielke

AKL 12: 4. Maria Fritsch, 6. Tina Hohmann, 22. Luna Westermann

Quelle: Christiane Rummel

