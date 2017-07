Neun neue Ministranten für Brilon

Brilon-Totallokal: Stadtkaplan Christian Laubhold führte die 3 Mädchen und 6 Jungen in der Hl. Messe in der Propsteikirche Brilon ein…

brilon-totallokal: Am Sonntag wurden neun neue Messdienerinnen und Messdiener feierlich in den Dienst am Altar eingeführt. Stadtkaplan Christian Laubhold führte die 3 Mädchen und 6 Jungen in der Hl. Messe in der Propsteikirche Brilon ein, wo sie sich nun auf die Spuren des Hl. Tarzisius begeben. Vorbereitet wurden sie auf diesen großen Tag vom Küster Willi Steffen mit Unterstützung aus der Messdiener-Oberrunde. Herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben.

Quelle: Sabrina Jorewitz

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon