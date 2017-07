Sommerleseclub durch Bürgermeister Dr. Bartsch und Klasse 3a der Engelbert-Grundschule eröffnet

Brilon-Totallokal: Der Startschuss für den 16. Sommerleseclub in der Stadtbibliothek Brilon ist gefallen.

brilon-totallokal: Gemeinsam mit der Klasse 3a der Grundschule St. Engelbert hat Bürgermeister Dr. Bartsch die diesjährige Ferienleseaktion der Briloner Bibliothek eröffnet. Im Gegensatz zu den Vorjahren hat sich in diesem Jahr einiges verändert. Die Teilnehmer können Bücher aus dem gesamten Bestand der Bibliothek auswählen, auch Hörbücher erkennt die Bibliothek an. Ausleihbegrenzungen und kurze Leihfristen entfallen.

Nach Herzenslust kann der Urlaubskoffer mit Lektüre vollgepackt werden. Auch neu – wer Lust hat, mit seinen Freunden oder seiner Familie am Club teilzunehmen, kann sich als Team anmelden. Die Bibliothek konnte dank der Unterstützung der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und der Firma Oventrop wieder viele neue Buchtitel für kleine und große Leser anschaffen.

An großen Ausstellungswänden und im Clubraum werden die neuen Bücher ausgestellt.

Der Clubraum im Obergeschoss der Bibliothek ist übrigens während der gesamten Ferien geöffnet. Hier können sich die Kinder treffen, gemeinsam ihre Team-Leselogbücher gestalten, lesen oder an den zahlreichen Veranstaltungen (s. Homepage www.stadtbibliothek-brilon.de) im Club teilnehmen.

Neben 5 anderen Einrichtungen in NRW nimmt die Stadtbibliothek Brilon an einem Pilotprojekt teil, bei dem neue Wege im Bereich der Leseförderung getestet werden sollen. Das Land NRW und das Kultursekretariat Gütersloh unterstützen die Bibliotheken in Brilon, Kempen, Beckum, Werne, Neukirchen-Vlyn und Bad Salzuflen bei der Durchführung. Weitere Infos: Stadtbibliothek Brilon. Tel. 02961 / 794-460.

Quelle: Jörg Schlüter / Stadt Brilon

