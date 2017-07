30% auf alles, ab Freitag, 7.7.2017 „30 Jahre Sport Point“ ab 09:00 Uhr – 18:00 Uhr

Brilon-Totallokal: Sport Point Brilon- Eine 30-jährige Erfolgsgeschichte – 30% Rabatt auf alles!

brilon-totallokal: „Michael Dornow“ Zu unserem Jubiläum laden wir Sie ein mit uns 30 Jahre Sport Point zu feiern und wir geben Ihnen dafür echte 30% Rabatt auf alles, was Sie in unserem Geschäft finden. Im Jahr 1987 gründeten Heike und Michael Dornow ein Sportgeschäft in Thülen. Dieses wurde zuerst im Nebenerwerb betrieben, als erstes „Geschäftslokal“ diente ein 40 qm großer Kellerraum. Schwerpunkt des ersten Warensortiments waren Schuhe, speziell Fußball – und Runningschuhe. Drei Jahre später erfolgte der Umzug ins neue Haus, ebenfalls in Thülen, mit einem separatem ebenerdigen Ladenlokal, mit 80 qm verdoppelte sich die Verkaufsfläche. Im Jahr 1992 erfolgte dann der Umzug nach Brilon in die neue Passage im Markt Zentrum, Springstraße 1. Mit 180 qm verfügte der Sport Point jetzt schon über eine recht ansehnliche Verkaufsfläche. Von jetzt an wurde das Geschäft hauptberuflich betrieben und entwickelte sich mit einer Sortimentserweiterung in Richtung Outdoor Schuhe und Textil, zum Sportfachhändler als „Grundversorger“ in Sachen Sport für Brilon.

Quelle: Sport Point Brilon

