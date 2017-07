Kitakinder St. Elisabeth in Brilon feiern Abschiedsgottesdienst

Brilon-Totallokal: „Abschiedsgottesdienst“ Ade du schöne Kindergartenzeit, für die Schule sind wir nun bereit!

brilon-totallokal: Mutig werden an Gottes Seite, unter diesem Motto feierten die 19 Vorschulkinder der Kita St. Elisabeth in Brilon nun einen Abschiedsgottesdienst mit ihren Eltern und Erzieherinnen. Während des Gottesdienstes erfuhren die Kinder, dass Gott immer für sie da ist, auch wenn sie mal Angst haben oder etwas nicht so gut klappt. Mit diesem Vertrauen gestärkt freuen sich die Kinder nun auf ihren ersten Schultag.

Im Gottesdienst formulierten die Eltern Wünsche für die Zukunft für ihre Kinder: Liebe, Schutz, Glaube, Freunde, Gesundheit, Gottes Segen und Glück.

Ade, du schöne Kindergartenzeit, zum Abschluss der Feier überreichten die Erzieherinnen ihren Kindern die Portfolio-Schatzmappen (Bildungsdokumentationen) und zusammen wurde auf die gemeinsame Zeit zurück geblickt. Dann verabschiedeten sich die Kinder zunächst einmal von ihren Eltern, denn nun stand noch die Übernachtung in der Kita auf dem Programm der Kinder.

Nach dem Abendessen startete die Nachtwanderung quer durch die Stadt und natürlich durfte auch der traditionelle Klingelstreich bei Propst Dr. Reinhard Richter nicht fehlen, bei dem sich alle mit Eis stärkten. Zurück in der Kita gab es noch bis zum Einschlafen Kino in der Turnhalle.

Am nächsten Morgen frühstückten die Familien gemütlich zusammen.

