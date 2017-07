Workshop für Kindergartenkinder „Chemie zum Anfassen“

„Erkläre es mir und ich werde es vergessen. Zeige es mir und ich werde mich erinnern. Lass es mich selber tun und ich werde es verstehen.“ Konfuzius

brilon-totallokal: In diesem Sinne führten Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe EF des Gymnasium Petrinum einen Chemie-Workshop für Kindergartenkinder durch: An einem Nachmittag wurde das Schülerlabor der Schule für die Vorschulkinder bzw. Grundschüler so hergerichtet, dass diese in Kleingruppen die unterschiedlichsten Experimente durchführen konnten. Betreut wurden sie dabei von den Schülerinnen und Schülern eines Grundkurses im Fach Chemie. Sie übernahmen die Rolle der Experten, die die Kleinen auf einfachstem Niveau und leicht verständlich ins Experimentieren einwiesen und sie betreuten.

Eingebettet war dieses Vorhaben in den Rahmen eines der Leitgedanken des Gymnasiums: Verantwortung übernehmen.

Die Stimmung war von Anfang an geprägt von Vorfreude und der Lust, Neues zu entdecken – auf beiden Seiten! Die Kindergartenkinder übernahmen die Rolle der Experimentierenden mit viel Elan und waren kaum zu bremsen. Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums waren überrascht über die bereits vorhandenen Vorkenntnisse der Kleinen, ihre leichte Motivierbarkeit sowie ihr Interesse an neuen Aufgaben.

Von Anfang an bestand eine sehr vertrauensvolle Atmosphäre zwischen den großen und kleinen Schülern, die auf Gegenseitigkeit beruhte. Ein positives Zusammentreffen, das auf eine Wiederholung wartet! Und deshalb ist auch eine Fortsetzung angedacht mit Grundschulkindern der dritten Klasse.

