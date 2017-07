Ab auf die große Bühne

Brilon-Totallokal: Jury war am Ende begeistert vom Auftritt der Tanz AG „Dance Alarm“ der Roman Herzog Schule…

brilon-totallokal: „Was ihr gemeinschaftlich erarbeitet habt, passte gut auf diese Bühne“. Auch die Jury war am Ende begeistert vom Auftritt der Tanz AG „Dance Alarm“ der Roman Herzog Schule. Die Briloner Schule war zum Halbfinale des „Dance Contest – Beweg dein Leben“ der DAK am Samstag in Hagen zu Gast.

Nach erfolgreich gemeisterter Vorrunde, bei der die Schülerinnen das Online-Voting für sich entschieden haben, ging es im Halbfinale für die von Lehrerin Katharina Schauerte betreute Tanz AG mit familiärer und kollegialer Unterstützung nach Hagen, die Stadt, die auch als ,,Tor zum Sauerland‘‘ genannt wird.

Ein wenig ungläubig und begeistert von den Rahmenbedingungen waren dann alle schon. ,,Tanzen wir auf dieser großen Bühne?‘‘ Ja, sollte die Antwort darauf sein. Zwar reichte es am Ende nicht für den Einzug ins Finale, dennoch zeigten die motivierten Schülerinnen, dass auch Mädchen mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung sowie im Lernen ganz groß herauskommen können.

Trotz Nervosität, stellten sich die Schülerinnen dieser neuen Herausforderung. Die einstudierte Choreographie überzeugte am Ende auch Jury Mitglied Hanno Liesner: „Man hat gesehen, dass ihr Spaß am Tanzen habt, denn ihr habt so über euer Gesicht gestrahlt! Es war eine gute Leistung!“ Auch Schulleiter Klaus Mülder war begeistert von Engagement der Schülerinnen: „Nicht traurig sein, der olympische Gedanke- Dabei sein ist alles! – zählt, ich bin sehr stolz auf euch!“

Bild: Die Schülerinnen und (Tanz-)Lehrerin Katharina Schauerte strahlen über ihre Gesicht nach ihrem Auftritt im Halbfinal

